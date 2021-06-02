شكرا لقرائتكم خبر عن «الكنيست» ينتخب العمالي إسحق هرتسوغ رئيساً لإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

أصبح الزعيم السابق لحزب «العمل» إسحق هرتسوغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، الأربعاء، بعدما انتخبه «الكنيست»، فيما يسابق خصوم بنيامين نتنياهو الزمن لتشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء.

ويخلف هرتسوغ (60 عاماً) في المنصب الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين، الذي انتخب في 2014. ومنصب الرئيس في إسرائيل فخري، فيما السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء. لكن الرئيس يسمي بعد الانتخابات التشريعية الشخصية المكلفة تشكيل ائتلاف حكومي.

وحصل هرتسوغ على 87 صوتاً في البرلمان، بينما حصلت منافسته ميريام بيريتس على 26 صوتاً. وهرتسوغ هو نجل الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ الذي شغل المنصب من 1983 حتى 1993. وقال هرتسوغ في خطاب متلفز بعد إعلان النتائج: «سأكون رئيساً للجميع، وسأبني جسوراً بين مختلف مكونات مجتمعنا».

وهنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسه السابق هرتسوغ على انتخابه، وتمنى له «نجاحاً كبيراً نيابة عن كل الإسرائيليين». ويأتي انتخاب هرتسوغ بينما يسابق خصوم نتنياهو الوقت من أجل تخطي العقبات بهدف تشكيل حكومة «التغيير»، وإنهاء حقبة نتنياهو التي استمرت اثني عشر عاماً من دون انقطاع.

ويملك الوسطي يائير لبيد مهلة حتى الساعة 23:59 مساء الأربعاء، لجمع تأييد 61 نائباً في البرلمان.

وفي حال فشل المعسكر المناهض لنتنياهو في تشكيل حكومة، يمكن أن يطلب 61 نائباً من رئيس الدولة تكليف عضو في البرلمان بذلك. أما السيناريو الثاني الذي يخشاه الناخبون فهو الدعوة لانتخابات جديدة ستكون الخامسة في غضون عامين ونيف.