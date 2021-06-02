شكرا لقرائتكم خبر عن «عبارة» على غرفة دلال عبدالعزيز تثير تعاطف الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاقت صورة نشرتها الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تعاطفاً كبيراً من قبل متابعيها، حيث نشرت صورة لوحة معلقة على باب حجرة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز مدون عليها ملحوظة هامة لكل زائري الفنانة مكتوب عليها: «المريضة لا تعلم شيئاً عن زوجها» في إشارة إلى وفاة الفنان سمير غانم.

جدير بالذكر أن عبدالعزيز لا تزال في المستشفى، وتعاني من تبعات إصابتها بفيروس «كورونا»، وحالتها الصحية ما زالت متدهورة منذ ما يقارب 40 يوماً.