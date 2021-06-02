شكرا لقرائتكم خبر عن هاردن يتعملق ويقود نتس لإقصاء سيلتيكس من الأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

أحرز جيمس هاردن 34 نقطة ومرر عشر كرات حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليقود بروكلين نتس للابتعاد في النتيجة خلال الربع الأخير أمام بوسطن سيلتيكس في مواجهتهما بالجولة الأولى من الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والفوز 123-109 في نيويورك.

وفاز نتس صاحب التصنيف الثاني في الشرق بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات 4-1، ليتأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى منذ 2014، ويلتقي بروكلين مع ميلووكي باكس صاحب التصنيف الثالث في الجولة الثانية من الأدوار الإقصائية.

ونجح هاردن في عشر تصويبات من 17 محاولة، وحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الرابعة في مسيرته بالأدوار الإقصائية، والمرة 11 للاعب في نتس، وتحققت المرات العشر الأخرى عن طريق جيسون كيد عضو قاعة المشاهير.

كما حقق هاردن ثلاثة أرقام مزدوجة تتضمن تسجيل 30 نقطة على الأقل لأول مرة في تاريخ نتس، وانضم إلى صانع ألعاب دالاس مافريكس لوكا دونتشيتش، ويصبح ثاني لاعب يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة تتضمن تسجيل 30 نقطة في الأدوار الإقصائية هذا الموسم.

وأضاف كايري إيرفينج 25 نقطة لينجح نتس في 51.2 بالمئة من تصويباته، ويسجل 15 ثلاثية من 32 محاولة، وبدأ كيفن دورانت المباراة بصورة ضعيفة، لكنه أنهاها مسجلاً 24 نقطة.

وتصدر جيسون تيتوم، الذي أحرز 90 نقطة في المباراتين اللتين أقيمتا في بوسطن، لاعبي سيلتيكس وسجل 32 نقطة، وبلغت نسبة نجاح تصويبات سيلتيكس 43.5 بالمئة فقط، وسجل 11 ثلاثية من 40 محاولة.

وأضاف إيفان فورنييه 18 نقطة وروميو لانجفورد 17 نقطة مع سيلتيكس، بينما سجل ماركوس سمارت 14 نقطة، لكنه أضاع تسع ثلاثيات من أصل عشر محاولات.