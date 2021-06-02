شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ بعد التماسك دون 0.7765، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع بفعالية بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 0.7615 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7765 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط