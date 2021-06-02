شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، معتمدين على تسجيل قمة منخفضة مؤخراً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 26.20، بينما يمثل الثبات دون 28.20 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط