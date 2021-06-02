الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 02-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، معتمدين على تسجيل قمة منخفضة مؤخراً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 26.20، بينما يمثل الثبات دون 28.20 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.10

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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