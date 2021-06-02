شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم النطاق الجانبي 1.4095، ولا يزال سيناريو الحركة الجانبية قائماً إلى أن يتم كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1.4238، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي