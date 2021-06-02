الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليتجه نحو اختبار محتمل لدعم النطاق الجانبي 1.4095، ولا يزال سيناريو الحركة الجانبية قائماً إلى أن يتم كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1.4238، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4250

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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