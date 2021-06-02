شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليصل إلى الدعم المحوري 1.2175، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، الثبات فوق هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1.2300.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2175 سيسبب تحول في الاتجاه والانخفاض نحو مناطق 1.2064 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد