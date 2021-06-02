شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 5 أشهر بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، متخلية عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3 إلى 1,895.18$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,900.05$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,902.25$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,916.25$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

يأتي هذا الانتعاش بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.62% ،عقب بيانات أظهرت تسارع النشاط الصناعي فى الولايات المتحدة بأفضل من التوقعات فى أيار/مايو.

وينتظر المستثمرين هذا الأسبوع ،بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ، بحثا عن المزيد من الأدلة حول تعافي أكبر اقتصاد فى العالم ،وتسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية على المدى القريب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 2.62 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,045.83 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أيار/مايو الماضي.