شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية على مشارف إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقوم أحد البيوت الاستشارية العالمية بوضع خطة تفصيلية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية. وتتمثل ملامح تلك الخطة حتى الآن في الإبقاء على مؤسسة البترول الكويتية كما هي عليه، على أن تتبعها 3 شركات مستقلة بذاتها.

والشركات الثلاث المستقلة ستكون كالتالي: شركة معنية بالاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، وشركة معنية بالتكرير والتصنيع داخل الكويت، والشركة الثالثة معنية بالعمليات العالمية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وستتبع مؤسسة البترول الكويتية 3 قطاعات رئيسية تحت مظلتها، بالإضافة الى نقل تبعية شركة ناقلات النفط الكويتية الى قطاع التسويق العالمي.

وتم البدء في إعداد الخطة التفصيلية في النصف الثاني من شهر يناير 2021، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالي، وسيتم بعد ذلك أخذ الموافقات المطلوبة واللازمة للبدء في التنفيذ.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نقلت في أبريل الماضي آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة الاتصالات المتنقلة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

ومع اعتماد 80% من الدخل الحكومي على النفط، تحتاج الكويت إلى أسعار نفط عند مستوى 90 دولارا لضبط ميزانيتها الجديدة.

يشار الى أنه يعمل أكثر من 80% من الكويتيين في القطاع الحكومي ويتمتعون بإعانات سخية، لكن الحكومة جاهدت لإجراء تعديلات طفيفة على الإنفاق في مواجهة معارضة واسعة النطاق.