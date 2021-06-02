جنون المعدن الأصفر.. أسعار الذهب تهبط من ذروة 5 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي خمسة أشهر التي سجلتها في وقت سابق الثلاثاء 1 يونيو، مع تضرر جاذبية المعدن النفيس من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبحسب شبكة "cnbcarabia"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47% إلى 1899.00 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأميركية للذهب وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأونصة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب.

وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

ولكن الذهب لقي دعما من هبوط الدولار الأميركي أمام منافسيه الرئيسيين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أميركية مهمة أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.58% 27.89 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1193.60 دولار.