ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، ليسجل مستويات عالية للعيار الرئيسي في السوق المحلي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن أسعار الذهب في مصر ارتفعت اليوم بحوالي 2 جنيه تقريبًا للمستهلكين، ليسجل عيار 21 سعر 820 جنيهاً للجرام، عقب صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24 في مصر يسجل 937 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل 820 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 18 في مصر يسجل 704 جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر 6560 جنيهًا مصريًا.

سعر أونصة الذهب 1913 دولار.