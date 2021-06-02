شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-6-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفى بنك البركة استقر عند 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبى الإسلامى استقر عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء .

4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.