شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مدعومة باتفاق أوبك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو حزيران ويوليو تموز مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.27 بالمئة إلى 67.90 دولار بحلول الساعة 0624 بتوقت جرينتش، مواصلا المكاسب بعد زيادة 2.1 بالمئة في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة كانت يوم الاثنين. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 70.47 دولار للبرميل، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3 بالمئة خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس آذار.