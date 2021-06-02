«دي إكس بي»: الخميس نهاية مدة الإخطار للاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة

دبي: ”الخليج 365”

أفادت شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» بأن مدة الإخطار للاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة سوف تنتهي، الخميس، الموافق 3 يونيو/ حزيران.

وأوضحت الشركة في إفصاح لـ«سوق دبي المالي» أنها تلقت في 4 إبريل/ نيسان الماضي إخطاراً من شركة «مراس»، يتعلق بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم في «دي إكس بي إي» غير المملوكة من قبل شركة «مراس أو «مراس القابضة».

وأشارت «دي إكس بي إي» إلى أنها ستطلب من «سوق دبي المالي» تعليق تداول أسهمها، اعتباراً من الأحد، 6 يونيو/ حزيران، وستتم إعادة تسجيل جميع أسهم الشركة المتبقية (غير المملوكة من قبل شركة مراس أو شركة مراس القابضة) باسم «مراس» في سجل أسهم «دي إكس بي إي».

واضافت أن «مراس» ستقوم بسداد أي مقابل نقدي مستحق لمساهمي «دي إكس بي إي» من خلال آلية الدفع ذات الصلة المسجلة لدى «مركز دبي للإيداع» في «سوق دبي المالي» من قبل ذات المساهمين.