شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة.. ارتفاع الفاصوليا والطماطم تبدأ بـ1.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 2-6-2021 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف مع ارتفاع طفيف في أسعار الفاصوليا، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وارتفعت أسعار الفاصوليا حيث تراوحت سعر الجملة بين 3-7 جنيهات للكيلو مقابل 4-6 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، تتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.