شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء.. طن الحديد بين 14300-14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء "حديد تسليح، وأسمنت" اليوم الأربعاء 2-6-2021 وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وتراوح طن حديد التسليح اليوم 14300-14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة لسعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيه للطن.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيها تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.