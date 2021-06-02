شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 1.71% بمستهل جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10232 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3981 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 3265 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهلي للتنمية والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 389 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر للزيوت والصابون، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية 550 سهم، 877 سهم، 740.1 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 830 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، تنفيذ شراء 1.05 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، بيع شركة أوراسكوم المالية القابضة 20 مليون سهم بسعر 3.58 جنيه ليصل إجمالي الصفقة 71.6 مليون جنيه، وبذلك تنخفض نسبة مساهمتها من 74.55% إلى 70.1%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

واشترت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، 900 ألف سهم بشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر 9.2465 جنيه بقيمة 8.3 مليون جنيه لتصبح نسبة مساهمته 1.6986%.

فيما باع المساهم علي محمود محجوب 35 ألف سهم بشركة المجموعة المصرية العقارية بسعر 3.9116 جنيه بقيمة 136.9 ألف جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 19.8139% إلى 19.8052%.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية، وحققت شركة التشخيص إيرادات بلغت 1,130 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 126% وبلغ صافي الربح 339 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 230% خلال الربع الأول من عام 2021، ويعكس النمو القوي بمؤشرات الأداء المالي إجراء 8.1 مليون اختبار تشخيصي لعدد 2.4 مليون عميل الربع الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 32% و50% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك عبر شبكة الفروع المنتشرة في أسواق مصر والأردن والسودان ونيجريا والتي تألفت من 483 فرعًا حتى نهاية مارس 2021.

في سياق آخر أعلنت البورصة، تنفيذ شركة النيل لحليج الأقطان، شراء عدد 439,150 سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 50 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 21.96 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة بشطب أسهم الشركة من البورصة.