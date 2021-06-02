شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن البيضاء لـ25 جنيها وارتفاع سعر البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-6-2021 انخفاضا في أسعار الدواجن البيضاء المزارع، فى حين ارتفعت أسعار البيض وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت لتتراوح بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة مقابل 26-27.جنيها، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 29-30 جنيها للكيلو كما سجلت الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك إلى 36-37 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار البيض شهدت إرتفاعا، حيث سجلت الكرتونة، 35جنيها ويصل سعر المستهلك إلى 39-42 جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها في المزرعة 45 - 47 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.