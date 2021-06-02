شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-6-2021، أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، واستقر سعره أيضا في بنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة ثبت عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما سعره فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.