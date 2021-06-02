شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: فرص واعدة للاستثمارات المشتركة مع بيلاروسيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والتي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهد الطريق لمضاعفة حجم التجارة البينية كما تفتح المجال أمام توطين الصناعات المشتركة، كما تعتبر كلا الدولتان مركزًا لعبور المنتجات المشتركة إلى أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول السوق القارية الإفريقية الموحدة .
وقال في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والتي القاها عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية في أن مصر تحاول تعزيز التعاون الثلاثي، حيث إنه من غير المنطقي من الناحية الاقتصادية توريد السلع البيلاروسية مباشرة إلى البلدان الأفريقية لما سيشكله ذلك من فقد لأي عائد اقتصادي من تلك المعاملات مقترحا توطين الصناعات البيلاروسية بالمناطق الاقتصادية المصرية لاعادة تصديرها إلى السوق الأفريقية.
ومن جانبه قال الدكتور علاء عز أن مصر تتمتع بمناطق تجارة حرة تزيل كافة الحواجز الجمركية مع كافة التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى، مشيرا إلى وجود فرص نجاح كبيرة لإنتاج لقاح فيروس كورونا البيلاروسي علي الأراضي المصرية، وكذلك إنتاج الحافلات الكهربائية والذي تبذل مصر العديد من الجهود لتوطين تلك الصناعة على أراضيها خلال الفترة الحالية.
وقدم عز عرضا شاملا عن فرص استفادة الشركات البيلاروسية من مزايا الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس، مشيرا إلي أن العمل المشترك سيكون له عائد اقتصادي كبير، خاصة مع سعى معظم البلدان الأفريقية لتنفيذ نهضة اقتصادية جعلت من القارة سوق المستقبل وهو ما ظهر في تهافت الشركات العالمية الرائدة على دخول أسواقها خلال الأعوام القليلة الماضية.
ومن المقرر أن يقوم الوفد المصري بمجموعة من المباحثات والزيارات للشركات البيلاروسية الكبرى بالإضافة إلى زيارة البورصة السلعية للتعرف على آخر مستجدات تطوير نظم التجارة الداخلية.