شكرا لقرائتكم خبر عن 50 شركة هندسية تناقش مشكلات ضرائب الدخل والقيمة المضافة مع مسئولى الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة عمل اليكترونية بعنوان " ضريبة القيمة المضافة- ضريبة الدخل- الفواتير والإقرار ات الاليكترونية" بمشاركة صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة القيمة المضافة، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة الدخل" ومى حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري.

ومن جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار فعاليات المجلس التصديري خلال الفترة المقبلة، وذلك على مستوى اللقاءات المفتوحة بين الجهات الحكومية والمصدرين، من أجل إيجاد حلول واضحة لأية عوائق تواجه القطاع الصناعي الهندسي، في إطار رؤية واضحة يعمل عليها المجلس التصديري في الفترة الحالية، تعتمد في المقام الأول على خلق مناخ ملائم للشركات المصدرة.

وأوضحت مي حلمي في بيان للمجلس اليوم الأربعاء، أن حل مشاكل المصدرين تبدأ أولا من الداخل عبر التوصل إلي بيئة عمل تمكن الشركات المصدرة من التركيز على تجويد المنتج وفتح أسواق جديدة، وهذا لن يحدث إلا عبر التعامل الجدي مع المشكلات مثل مشكلات الضرائب والجمارك والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المصدرين.

وقالت، إن ممثلي قرابة 50 شركة هندسية شاركوا في اللقاء الاليكتروني الذى تم عقده، لمناقشة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالملفات الضريبية، والتعامل مع عوائق التسجيل الاليكتروني للضرائب وغيرها من الملفات التي تهم قطاع عريض من الشركات الهندسية المصدرة.

وأضافت، أن المناقشات كانت جادة ومثمرة وظهر ذلك واضحاً من خلال الردود والمناقشات التي كانت من جانب مستشاري مصلحة الضرائب، مؤكدة استمرار تنظيم اللقاءات بين الشركات المصدرة في القطاع الهندسي ومع كافة الجهات الحكومية المعنية.

ومن جانبه وعد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بفتح قناة اتصال مباشرة مع المجلس التصديري لحل مشاكل الشركات الهندسية فيما يتعلق بملف الضريبة، وذلك في إطار الدور الوطني لمصلحة الضرائب للتعامل مع العوائق التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية والتصديرية منها.

وبدوره، أشار صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة القيمة المضافة، إلي أنه في انتظار كافة الاستفسارات للرد عليها والمتعلقة بملف ضريبة القيمة المضافة، خاصة في ظل التساؤلات الكثيرة في هذا الملف.