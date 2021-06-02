شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يقرر السماح للأمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررالبنك المركزي السعودي السماح للإمهات بفتح حسابات بنكية لأبنائهن وبناتهن القصر، وأتى القرار انطلاقًا من حرص المركزي السعودي على أن تقدم البنوك والمصارف خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهن، حسبما ذكرت صحيفة "المدينة".

وأكد البنك على البنوك بإمكانية إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية من حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

يذكر أن البنك المركزي السعودي يقوم بعمليات تطوير في مجال الأنظمة المختلفة التي تخص البنوك وشركات التأمين والشركات المالية في إطار الحرص على مواكبة المستجدات والارتقاء بأداء الجهات المختلفة التي تقع تحت إشراف البنك المركزي.

وفي يناير الماضي صدر عدد من الأوامر الملكية كان من ضمنها تعيين الدكتور فهد بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي بمرتبة وزير.