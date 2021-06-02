شكرا لقرائتكم خبر عن سوق "نمو" يدرج أسهم شركة "أبناء محمد حسن الناقول" اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أبناء محمد حسن الناقول" المتخصصة بصناعة الأسمنت والخرسانة الجاهزة بالسوق الموازية "نمو" السعودي اليوم الأربعاء برمز تداول 9514 وبالرمز الدولي SA158GAKKL15، وفقا لبيان سابق على موقع "تداول".

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيكون الادراج في "نمو" إدراجاً مباشراً ولم يكن فيه اكتتاب (مثل اسمنت الرياض ووطني للحديد وفش فاش)، وسيقتصر تداول السهم على المؤهلين بالسوق الموازي، وبسعر السهم 21 ريال. ويبلغ رأس مال الشركة 29 مليون ريال، مقسمة إلى 2.9 مليون سهم.

وتتمثل أنشطة الشركة في صناعة البلك الأسمنتي المفرغ والآجر، وإنتاج خرسانة جاھزة الخلط، وأعمال الألمنیوم والحدادة والنجارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني علیھا واستثمارھا بالبیع أو الإیجار لصالح الشركة، بالإضافة إلى خدمات الاستیراد والتصدیر والوكالات التجاریة ووكلاء التوزیع. النقلیات والكسارات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".