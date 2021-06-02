شكرا لقرائتكم خبر عن جي أي كابيتال: 3 عوامل تعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المشورة لدى شركة جي أي كابيتال عبدالله الحامد إن هناك ثلاثة عوامل تعزز من جاذبية سوق الأسهم السعودية للأموال، موضحاً أن تلك العوامل يأتي في مقدمتها انخفاض أسعار الفائدة، جعل عائد الاستثمار في الأسهم مهماً لخطط المحافظ

وأضاف الحامد أن العامل الثاني ظهور تحدي ارتفاع التضخم وهو ما عزز من قدرات سوق الأسهم على جذب الأموال، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه بجانب تلك العوامل عوامل محفزة أخرى مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية، ودفع توزيعات نقدية بنسبة 4% شبه مضمونة من بعض الشركات.

وأكد أن السوق السعودي للأسهم يستفيد من تطور التشريعات التنظيمية، خاصة تطبيق العقوبات على المخالفين، بما يقلل المخاطر على الأفراد، ويرفع درجة الثقة في السوق وفي الاكتتابات.

وأشار إلى القرار الأخير بإلزام كبار التنفيذيين السابقين في مجموعة محمد المعجل، بتعويض المستثمرين بقيمة 40 مليون ريال، عن مخالفات جرت في اكتتاب الشركة قد سبق تطبيق معايير جديدة، ستضمن تغطية الاكتتابات بصورة تحمي المكتتبين.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية "تاسي" تعاملات أمس مرتفعاً 0.44% ليكسب 46.19 نقطة، ويقفل عند مستوى 10597.42 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 15 مليار ريال.

ومن الناحية الفنية، واصل المؤشر العام للسوق السعودي الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح المؤشر بارتفاعه الأخير باختراق مستوى المقاومة المهم 10,540.17، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.44% بما يعادل 46.19 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.