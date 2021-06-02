الاقتصاد

أسعار النفط تتخلى عن مستويات مرتفعة بعد قرار تحالف "أوبك بلس"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية الأربعاء لتتخلى عن مستوياتها المرتفعة المسجلة فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعد قرار تحالف أوبك بلس الإبقاء على خطط الخفض التدريجي للإنتاج ،ويكبح الخسائر توقعات الطلب على الوقود فى الموسم الصيفي فى الولايات المتحدة.

 

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستوي 67.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 67.97$، وسجل أعلى مستوي عند 68.28$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.2% إلى مستوي 70.38$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 70.52$ ، وسجل أعلى مستوي عند 70.92$. 

 

عند تسوية الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 68.85$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 71.32$ للبرميل.

 

قرر تحالف "أوبك بلس" يوم الثلاثاء الإبقاء على خطط الخفض التدريجي للإنتاج من أجل استقرار السوق حتى نهاية تموز/يوليو المقبل ،وذلك بالرغم من تعافي الطلب العالمي على الخام ،غير إنه تم أخذ فى الاعتبار عودة محتمة للنفط الإيراني.

 

وخلال اجتماع أوائل نيسان/أبريل الماضي ،تم إقرار زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

 

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

 

وبموجب هذا الاتفاق تراجعت تخفيضات الإنتاج بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم تتراجع إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

 

قالت شركة "جاس بودي" الأمريكية للتتبع إن الطلب على البنزين فى الولايات المتحدة قفز يوم الأحد بنسبة 9.6% فوق متوسط أيام الأحد الأربعة السابقة ،مسجلا أعلى طلب ليوم الأحد منذ صيف 2019.

 

وبدأ رسميا موسم القيادة الصيفي فى الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع ، مع انخفاض مخزونات البنزين بالفعل ،وأشارت تقارير إلى إنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها فى خمس سنوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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