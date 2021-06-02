شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد عن ذروة 3 سنوات بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وتحت ضغط انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.4140$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4149 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4164$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.4250$.

قدم الجنيه الإسترليني أفضل أداء من بين العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي خلال أيار/مايو المنقضي، إذ حقق ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو 2020.

استفاد الجنيه كثيرا من هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،فى ظل انحسار احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

وبفضل حملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ،وبعد إعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،تعززت كثيرا مؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من أضرار تلك الجائحة ،الأمر الذي عزز أيضا احتمالات قيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة العام المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين عند معدل 1.62% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.