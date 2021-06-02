شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع من أقل مستوياته في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشبث الدولار بمكاسبه الطفيفة خلال الليل اليوم الأربعاء مرتفعا من أقل مستوياته في قرابة خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ أدى تحسن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لاستمرار التكهنات بعودة مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبني سياسات معتادة سريعا.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، دون مستوى 90 بقليل بعدما هبط إلى 89.662 أمس الثلاثاء مقتربا من أقل مستوى منذ السابع من يناير كانون الثاني عند 89.533.

وكذلك بلغ اليورو 1.2219 دولار بعدما تراجع من قرب ذروة عدة أشهر الليلة الماصية حين بلغ 1.22545 دولار.