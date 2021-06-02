شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ 12 من أيار/مايو للجلسة الخامسة في سبعة جلسات أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 109.74 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.48، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.42.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 22.4% مقابل 24.3% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 25.2%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 15-16 حزيران/يونيو والذي المرتقب أن يتم خلاله الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش حول العنصرية والاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف ذلك، من المرتقب أن يشارك محافظ الفيدرالي جيروم باول بعد غد الجمعة في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟".