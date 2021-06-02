شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 17 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ البنك المركزي الألماني ينس ويدمان وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.2218 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2213، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2227، بينما حقق الأدنى له عند 1.2212.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر تراجعاً 2.4% مقابل ارتفاع 7.7% في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 10.1% مقابل 11.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن الموازنة الحكومية لشهر نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً 115.2 ألف مقابل انخفاض 39.0 ألف في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.1% في آذار/مارس.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين لاقتصاديات منطقة اليورو ككل تسارع النمو إلى 7.3% مقابل 4.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس دويتشه بوندسبانك (محافظ البنك المركزي الألماني) ينس ويدمان كلمة تحت عنوان "مخاطر المناخ والأسواق المالية وإدارة مخاطر المصارف المركزية" في المؤتمر الافتراضي العالمي جرين سوان 2021.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 15-16 حزيران/يونيو والذي المرتقب أن يتم خلاله الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش حول العنصرية والاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف ذلك، من المرتقب أن يشارك محافظ الفيدرالي جيروم باول بعد غد الجمعة في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟".