شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر مايو الماضى، بقيمة تداول بلغت 7.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

وجاء في المركز السادس، شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.59 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 2.3 مليار جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 2.2 مليار جنيه بنسبة 4.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، و 1.4 مليار جنيه، بنسبة 3.2%، 2.6% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10309.06 نقطة، خلال جلسات شهر مايو الماضي، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.65% ليغلق عند مستوى 2278.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.13% مغلقًا عند مستوى 3215.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.54% مغلقًا عند مستوى 12773.37 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 1232.01 نقطة.