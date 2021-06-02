شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز وفيما يلي أهم المعلومات عن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، والتى كانت كالتالى..

1- تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكترونى.

2- تختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

3- التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

4- يتم تقديم تسهيلات للعملاء فى سداد قيمة التحويل.

5- أنظمة متعددة للتقسيط من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه .