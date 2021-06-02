شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس بعد اكتمال نموذج العلم الهابط، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي جيد أمام السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية جديدة الآن.

من هنا، فإن الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 0.8900، بينما يحتاج السعر للثبات دون مستويات 0.9000 و0.9030 لاستمرار السيناريو السلبي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط