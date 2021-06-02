شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة من جديد – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار المقاومة المحورية 0.7765، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7615 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن اختراق 0.7765 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط