شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 71.35 وارتد هبوطاً من هناك ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 72.20.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 68.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.20 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد