شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبني قاعدة دعم – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول مستوى 67.95، ويحاول بناء قاعدة دعم فوق هذا المستوى ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر.

من هنا، فإن هذه العوامل تعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 69.55، مع الانتباه إلى أن كسر 66.45 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.45 والمقاومة 69.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد