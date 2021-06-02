شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترسم نموذج سلبي – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الفضة ضغطه السلبي ليكسر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويحاول الثبات دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج قمة مزدوجة تدعم فرص التحول إلى الانخفاض على المدى اللحظي، ليتجه السعر نحو زيارة مناطق 26.20 بشكل رئيسي.

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة، وكسر مستوى 27.45 سيؤكد اكتمال النموذج المذكور والاندفاع نحو الهدف السلبي المقترح، بينما يمثل اختراق 28.20 عامل إيجابي سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط