شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يضغط على الدعم – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب صعوبة في تأكيد تخطي مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة، ليتداول بسلبية ويضغط على دعم القناة الفرعية، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء تصحيح هابط خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً مستويات 1860.00 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، وكسر مستوى 1890.00 سيعزز التوقعات بالانخفاض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1915.00 سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1915.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط