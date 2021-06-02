شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.2013 ويرتد صعوداً ليظهر بعض الميل الصاعد المؤقت، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل حاجز مقاومة جيد أمام المحاولات الإيجابية، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء.

من هنا، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.1900، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 1.2090 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1990 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط