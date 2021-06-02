شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الميل الصاعد – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للارتفاع بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم جيد للسعر، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 110.60 ثم 111.05.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 109.22 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد