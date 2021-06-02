شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني في مسار جانبي – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في مسار جانبي بين مستويات الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، ولا زلنا ننتظر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح، لنرجّح استمرار الحركة الجانبية في الجلسات القادمة.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4375، بينما يمثّل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط يستهدف مناطق 1.3900 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي