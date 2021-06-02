شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار عند دعم القناة الصاعدة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.2175 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد