شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الاسترالي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 22.4% مقابل 24.3% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 25.2%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 3.2% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر ذاته اتساعاً 1.1% مقابل انكماش 1.0% في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.6%، ونتطلع حالياً إلى شهادة مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل عبر الأقمار الصناعية أمام لجنة التشريع الاقتصادي في مجلس الشيوخ.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.85% ليربح 16.32 نقطة ويصل إلى المستوى 1,942.50، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.46% ليربح هو الأخر 132.50 نقطة ويصل إلى المستوى 28,946.84.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.99% ليخسر 52.83 نقطة ويصل إلى المستوى 5,288.85، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.76% ليخسر هو الأخر 27.58 نقطة ويصل إلى المستوى 3,597.13.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.56% ليخسر 163.67 نقطة ويصل إلى المستوى 29,304.33، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليربح 0.85 نقطة ويصل إلى المستوى 3,222.72.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.42% ليخسر 52.38 نقطة ويصل إلى المستوى 12,410.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً نسبة 0.93% ليربح 66.63 نقطة ويصل إلى المستوى 7,209.20.