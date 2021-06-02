شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ الرابع من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 0.7760 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7754 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7773، بينما حقق الأدنى له عند 0.7748.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 3.2% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر ذاته اتساعاً 1.1% مقابل انكماش 1.0% في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.6%، بخلاف ذلك، نتطلع حالياً إلى شهادة مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل عبر الأقمار الصناعية أمام لجنة التشريع الاقتصادي في مجلس الشيوخ.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 15-16 حزيران/يونيو والذي المرتقب أن يتم خلاله الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حلقة نقاش حول العنصرية والاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف ذلك، من المرتقب أن يشارك محافظ الفيدرالي جيروم باول بعد غد الجمعة في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟".