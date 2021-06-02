الاقتصاد

7 معلومات عن تطوير مصانع الدلتا للأسمدة بـ600 مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد -  

1- انتهت الشركة القابضة الكيماوية من إعداد كراسة الشروط.

2- سيتم الاستعانة باستشارى عالمى لتقييم حالة المصانع.

3- مطلع العام المقبل سيتم طرح مناقصة عالمية لتطوير وتحديث المصانع.

4-  تتراوح تكلفة التطوير من 150 لـ 600 مليون دولار.

5- التطوير سيركز على بناء وحدة حامض نيتريك جديدة وتطوير وحدة اليوريا.

6- تمويل التطوير سيكون عن طريق الاقتراض وتمويل جزء ذاتيا.

7- أعمال التطوير تستغرق من 24 ل 36 شهرا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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