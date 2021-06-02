شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تطوير مصانع الدلتا للأسمدة بـ600 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- انتهت الشركة القابضة الكيماوية من إعداد كراسة الشروط.
2- سيتم الاستعانة باستشارى عالمى لتقييم حالة المصانع.
3- مطلع العام المقبل سيتم طرح مناقصة عالمية لتطوير وتحديث المصانع.
4- تتراوح تكلفة التطوير من 150 لـ 600 مليون دولار.
5- التطوير سيركز على بناء وحدة حامض نيتريك جديدة وتطوير وحدة اليوريا.
6- تمويل التطوير سيكون عن طريق الاقتراض وتمويل جزء ذاتيا.
7- أعمال التطوير تستغرق من 24 ل 36 شهرا.