شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الاسترالي يفوق التوقعات خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت اتساعاً 1.8% مقابل نمو 3.2% والتي عذلت من نمو 3.1% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى لتباطؤ ونيرة النمو إلي 1.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمو 1.1% مقابل انكماش 1.0% والتي عدلت من انكماش 1.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو 0.6%.