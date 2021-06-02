شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية ينخفض من جديد – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) من جديد في آخر جلساته، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 5,679.53، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 5,954.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,679.53 ومستوى المقاومة 5,954.22.