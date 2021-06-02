شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور أعداد العاملين الأجانب فى مصر من 2016 وحتى 2020.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تطور أعداد العاملين الأجانب فى مصر تباين ملحوظ بين الزيادة والتراجع، وذلك خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020، حيث بلغ عدد لعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام طبقا لمجموعات الدول الوافدين نحو 889 عامل فقط عام 2016.



تطور اعداد العاملين الاجانب فى مصر

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن ارقام العاملين الأجانب بدأت في الزيادة عام 2017 وبلغ عددهم 1132 أجنبي بزيادة بلغت نسبتها 27.3%، وفي عام 2018 تراجع عدد العاملين الأجانب بنسبة 13.9% ليصل إلى 975 أجنبي.



تطور اعداد العاملين الاجانب داخل مصر

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أنه في عام 2019 عادت الزيادة في العاملين الأجانب وسجلوا 1388 أجنبي بنسبة زيادة بلغت 42.4%، وأخيرا تراجع عدد العاملين الأجانب في مصر ليصل إلى 1172 أجنبي بنسبة تراجع بلغت 15.6%، ويرجع ذلك إلى ظهور فيروس كورونا المستجد.