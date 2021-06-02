شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الجبس (2090) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 42.45، ولكنه ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -1.14% ليخسر السهم نحو 45 هللة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 40.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.50 ومستوى المقاومة 42.50.