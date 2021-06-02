شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سلامة (8050) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 27.00، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.35% ليكسب السهم نحو 35 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 27.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 29.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.35 مستوى المقاومة 28.00.