شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم جدوى ريت (4332) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليعطي السهم لنفسه فرصه يجني فيها أرباحه الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.23، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.69 ومستوى المقاومة 10.70.